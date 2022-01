information fournie par France 24 • 25/01/2022 à 20:20

Cette semaine, Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Nathalie Arthaud, candidate Lutte ouvrière à la présidentielle. L'émission sera consacrée à l'actualité française et internationale mais aussi à des sujets et points de vue plus personnels.