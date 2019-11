Nassira El Moaddem : "Un an après, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas figé"

France 24 • 21/11/2019 à 15:15

La journaliste Nassira El Moaddem a longtemps dirigé le Bondy Blog, un média en ligne créé au moment des émeutes de banlieues de 2005. Elle signe "Les filles de Romorantin" (Ed. Iconoclaste), une plongée dans cette France que l'on dit "périphérique", où la précarité et le sentiment d'isolement ont nourri les premiers rassemblements de Gilets jaunes il y a un an. Un récit personnel aussi sur la ville de son enfance et une réflexion sur l'identité multiple. Entretien.