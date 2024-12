information fournie par France 24 • 18/12/2024 à 22:56

Depuis mi-novembre, le FBI a reçu plus de 5000 signalements pour des engins au-dessus notamment d'installations sensibles. Réservoirs d'eau, installations électriques, bases militaires ... Tout y passe et les Américains y voient la patte de l'Iran autant que l'apparition des extra-terrestres ! Selon les autorités, il n'y aurait pas de menace à la sécurité nationale : la plupart des signalements concernent en réalité des avions ou des drones déclarés. Aucune trace non plus d'influence étrangère.