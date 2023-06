"Music Queens" de Rebecca Manzoni : hommage aux icônes féminines pop et à leurs combats

information fournie par France 24 • 22/06/2023 à 15:58

C’est une histoire du "Girl Power" et de la pop en chanson, de Nina Simone à Beyoncé. Ces chanteuses et leurs tubes ont cassé les codes et fait changer les mentalités. Ces artistes se sont aussi battues pour les Droits des femmes et se sont inscrites dans une démarche féministe. "Music Queens" est un roman graphique et une série animée de vingt épisodes à regarder sur Arte.tv. La journaliste culturelle Rebecca Manzoni est à l’initiative de ce projet avec Emilie Valentin. Il est illustré par Leslie Plée.