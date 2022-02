Mouvements dans l'est de l'Ukraine : une situation "très dangereuse", selon l'Élysée

information fournie par France 24 • 21/02/2022 à 14:19

Lundi 21 février, le Kremlin a estimé qu'un sommet Poutine-Biden, proposé par la France, serait "prématuré". Après une série d'échanges entre Emmanuel Macron et ses homologues russe et américain, l'Elysée estime que l'organisation d'un sommet est encore "possible" mais qu'il appartient à Vladimir Poutine de "faire son choix". Les parties prenantes évoluent donc sur "un chemin de crête" et la situation à la frontière reste "très dangereuse", précise la présidence française. Le président russe s'apprête à téléphoner ce lundi après-midi au chancelier allemand, Olaf Scholz. Pendant ce temps, sur le terrain, on navigue entre bombardements et désinformation.