Motion de destitution : "une opération de communication" pour Faure (PS)

information fournie par AFP Video 09/09/2025 à 16:22

Après la chute du gouvernement Bayrou et alors que le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon appelle au "départ" d'Emmanuel Macron, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure estime que cette motion de destitution est de la "communication pure, puisqu'il faudrait que l'Assemblée et le Sénat l'adoptent".

