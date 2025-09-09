Après la chute du gouvernement Bayrou et alors que le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon appelle au "départ" d'Emmanuel Macron, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure estime que cette motion de destitution est de la "communication pure, puisqu'il faudrait que l'Assemblée et le Sénat l'adoptent".
Motion de destitution : "une opération de communication" pour Faure (PS)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro