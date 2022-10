Motion de censure de la NUPES : Emmanuel Macron dénonce "le cynisme" des oppositions

information fournie par France 24 • 27/10/2022 à 18:18

Semaine agitée à l'Assemblée. La motion de censure de la NUPES déposée lundi et votée par le RN, a isolé les Républicains et semée la zizanie à gauche. Mercredi soir sur France 2, Emmanuel Macron n’a pas mâché ses mots au sujet de cette alliance. Politique, présentée par Marc Perelman, en partenariat avec Slate.fr. et son fondateur Jean-Marie Colombani en parlent avec Bruno Jeudy, éditorialiste politique, Catherine Tricot, de Regards et Guillaume Daret, journaliste politique à France Télé.