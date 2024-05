Morts au travail : l'"hécatombe invisible" qui endeuille chaque jour la France

information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 10:59

Chaque jour, deux personnes en moyenne meurent dans des accidents de travail, selon le dernier bilan de l'Assurance maladie, datant de 2022. Une statistique incomplète ne permettant pas d'avoir un tableau complet de la situation, qui est bien plus dramatique encore. La France est l'un des pays où le taux d'accidents du travail mortels est le plus élevé en Europe. Le Premier ministre, Gabriel Attal, qui a évoqué à plusieurs reprises le trop grand nombre de victimes, compte s'attaquer au sujet et promet des mesures.