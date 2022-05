Mort de Shireen Abu Akleh : le traitement des journalistes en question

information fournie par France 24 • 18/05/2022 à 11:58

La mort et les funérailles de la journaliste d'Al-Jazira Shireen Abu Akleh, tuée alors qu'elle couvrait une opération israélienne à Jénine, a bouleversé le monde entier. Un deuil qui intervient quelques jours avant la commémoration de la Nakkba. Depuis la mort de notre consœur, les tensions sont encore plus exacerbées entre les deux camps. On en parle avec Anthony Bellanger, journaliste et secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes.