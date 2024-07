Mongolie : le bétail décimé par une vague de froid, les nomades contraints de se sédentariser

information fournie par France 24 • 11/07/2024 à 10:43

La Mongolie sort tout juste d’un hiver particulièrement long et rude. Des millions d’animaux n’ont pas survécu au froid et de nombreux éleveurs ont perdu plus de 70% de leur bétail. Le changement climatique augmente la fréquence des phénomènes météo extrêmes et accélère les migrations internes. Les éleveurs nomades sont contraints de quitter les steppes et de partir s’installer en zone urbaine. Mais la capitale Oulan-Bator n’est pas équipée pour accueillir ces communautés et l'installation des nomades en ville n’est pas sans encombres. Reportage de Yena Lee.