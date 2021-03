Mongolie : la stratégie efficace d'une économie enclavée

France 24 • 17/03/2021 à 16:59

Enclavée, mais politiquement et économiquement souveraine : tel est le paradoxe de la Mongolie. Pourtant frontalière des géants russe et chinois, elle pourrait servir de modèle pour les pays dont l'économie repose essentiellement sur le secteur minier. Comment les Mongols défendent-ils leur souveraineté économique face à leurs imposants voisins ? Ali Laïdi en discute avec Antoine Maire, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur d'un livre intitulé "La Mongolie contemporaine. Chronique politique, économique et stratégique d'un pays nomade" (éd du CNRS).