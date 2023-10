information fournie par France 24 • 05/10/2023 à 07:53

A la Une de la presse, ce jeudi 5 octobre, les réactions à l’attribution, hier, du Mondial de foot 2030, à l’Espagne, au Portugal et au Maroc. Les pays organisateurs sont enthousiastes, les défenseurs de l’environnement beaucoup moins. La nouvelle exhortation du pape à préserver l’environnement, face à l’urgence climatique. Et des histoires de poissons et de kangourous.