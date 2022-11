Mondial-2022 : Lionel Messi libère l'Argentine face au Mexique (2-0)

information fournie par France 24 • 26/11/2022 à 22:16

Dans un match décousu et rugueux, l'Argentine a fini par prendre l'avantage sur le Mexique grâce à des buts de Lionel Messi et Fernandez (2-0). De quoi les relancer dans la course aux huitièmes de finale.

L'Argentine évite une sortie humiliante. En sortant vainqueur du piège mexicain (2-0), samedi 26 novembre, les coéquipiers de Lionel Messi se relancent après leur défaite contre l'Arabie saoudite. Dans ce groupe D qui compte également la Pologne – que l'Albiceleste affrontera mercredi – toutes les équipes peuvent encore se qualifier... ou tout perdre.