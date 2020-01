Moment de bonheur avec "Bonjour Tristesse"

France 24 • 24/01/2020 à 17:50

L'humour faisant partie intégrante des cultures urbaines, il nous semble naturel d'inviter Matthieu Longatte, alias M. "Bonjour Tristesse", dans Légendes urbaines. Depuis plus de six ans, ce comédien et auteur utilise l'humour pour dénoncer les injustices de ce monde sous forme de billets d'humeur envoyés sur le net. Il cumule à ce jour plus de 26 millions de vues sur sa chaîne YouTube ! Actuellement au théâtre République pour un one-man-show, "État des Gueux", Matthieu Longatte revient pour nous sur ses débuts, ses influences, ses coups de gueules et ses coups de cœur.