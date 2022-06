information fournie par France 24 • 07/06/2022 à 15:25

Les soignants manifestent dans tout le pays mardi 7 juin, alors qu'à l'approche de la période estivale, l'hôpital en crise risque de ne plus pouvoir prendre en charge certains patients. Manque de personnel et de moyens, les soignants comme Wilfrid Sammut, praticien hospitalier et délégué de l'AMUF, tirent la sonnette d'alarme.