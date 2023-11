information fournie par France 24 • 09/11/2023 à 08:10

A la Une de la presse, ce jeudi 9 novembre, la polémique, en France, sur la marche contre l’antisémitisme organisée ce dimanche à Paris. Les critiques d’une partie des diplomates français sur le positionnement d’Emmanuel Macron dans le conflit israélo-palestinien, dont l’onde de choc traverse l’Europe et les Etats-Unis. Et l’histoire étonnante d’un Brésilien ayant survécu à la piqûre du serpent le plus venimeux au monde.