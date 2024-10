information fournie par France 24 • 10/10/2024 à 17:18

Les événements climatiques extrêmes s'enchaînent à une vitesse impressionnante au-dessus et autour de l'Atlantique. Les températures trop élevées de l'Océan ont alimenté les ouragans et tempêtes en pluies et en puissance. Tout cela est, bien sûr, un effet du réchauffement climatique, comme nous l'explique le climatologue Fabio d'Andréa.