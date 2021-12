information fournie par France 24 • 07/12/2021 à 08:51

En visite au campde réfugiés surl'île grecquede Lesbos, le pape François dresse un vibrant réquisitoire contre la frilosité européenne, un discours politique. On va plus loin avec Anne Nivat et Julie Dungelhoeff. Regards croisés aussi sur l'un des facteurs de la crise migratoire, l'instabilité chronique en Libye.