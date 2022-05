information fournie par France 24 • 04/05/2022 à 15:04

Michel Wieviorka signe l'ouvrage "Alors monsieur Macron, heureux ?", un essai paru au lendemain du second tour de la présidentielle qui interpelle le président réélu sur son bilan et dresse les lignes du second mandat. Le sociologue aborde aussi question de la gauche, qui s'apprête à sceller un accord politique important en vue des élections législatives de juin.