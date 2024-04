information fournie par France 24 • 28/04/2024 à 21:42

Plus de 7 mois après l'exode des 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh qui a suivi l'offensive azerbaïdjanaise de septembre 2023, Bakou tente désormais de redessiner la frontière arméno-azerbaïdjanaise à son avantage. Le philosophe et historien Michel Marian était l'invité d'"Au cœur de l'info". Il revient sur le traumatisme de la perte du Haut-Karabakh pour les Arméniens, sur l'action du Premier ministre arménien, et le jeu des grandes puissances dans la région.