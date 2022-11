Meurtre de Dulcie September : une audience à Paris à la demande de la famille

information fournie par France 24 • 17/11/2022 à 15:48

Cette audience pas comme les autres au Tribunal correctionnel de Paris. Trente-quatre ans après l'assassinat en France de la militante sud-africaine anti apartheid Dulcie September. L'Etat français est attaqué par sa famille et ses proches. L'Etat français qui est accuse d'avoir fait des erreurs de procédure et d'avoir nié le crime d'apartheid, qui n'est pas prescriptible. Caroline Dumay et Stefan Carstens ont assisté à l'audience