Métaux rares : la bataille pour le nouvel or noir a commencé

information fournie par France 24 • 07/11/2023 à 11:56

Après les guerres du pétrole, voici les guerres des métaux. Transition écologique oblige, le nouvel or noir n’est plus liquide, mais solide. À présent, les entreprises et les États se battent pour accéder aux mines d’aluminium, de nickel, de cobalt, de cuivre, de lithium et autres terres rares. Comment s’organise cette compétition mondiale ? Est-elle régulée ou la loi de la jungle s’impose-t-elle ?... Pour en parler, nous recevons Benjamin Louvet, gérant d’actifs spécialisé dans les matières premières et auteur, avec Emmanuel Hache, de "Métaux : le nouvel or noir" (Ed. du Rocher).