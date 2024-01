information fournie par France 24 • 23/01/2024 à 11:38

Qu'est-ce qui s'approche et donne des cheveux blancs aux experts en sécurité informatique ? C'est le "Q-Day", le jour où un ordinateur quantique sera en mesure de casser tous les codes d’accès à nos communications et transactions, donnant ainsi accès à toutes nos données, y compris les plus sensibles. Pour mieux contrer la menace des "superordinateurs", Ali Laïdi reçoit Florent Grosmaitre, PDG de CryptoNext Security, une start-up française spécialisée dans ces problèmes de cybersécurité.