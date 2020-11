Melinda Gates : "Nous avons éviter tout nationalisme pour le vaccin"

France 24 • 12/11/2020 à 21:48

Lors du Forum de Paris pour la Paix organisé à l'Elysée jeudi et vendredi, Melinda Gates a annoncé le versement de 70 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. objectif : injecter cet argent dans l'"Accélérateur ACT", lancé avec l'OMS, le G20 ou encore d'autres ONG pour" distribuer des vaccins à tout le monde à un prix abordable" et pour la recherche. "L'objectif de cet accélérateur est qu'il n'y ait pas de nationalisme de vaccin afin qu'il soit déployé immédiatement dans le monde entier, pour les co-soignants, pour les populations les plus vulnérables et tous les autres". "Si nous n'agissons pas ainsi, nous nous retrouverons dans la situation de l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont fait un travail remarquable pour protéger leur population du Covid-19 et l'éliminer dans leur pays mais il y a une réimportation avec les gens qui entrent dans le pays. Et donc, au lieu de rouvrir leur économie, ils sont obligés de refermer leurs écoles et leurs entreprises, donc cette maladie va rebondir partout, à moins que nous ne fassions en sorte d'en finir avec une solidarité et une coopération mondiale".