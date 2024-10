Mehdi Idir sur les traces de Charles Aznavour avec Tahar Rahim

information fournie par France 24 • 29/10/2024 à 15:44

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Nina Masson reçoit Mehdi Idir, coréalisateur, avec Grand Corps Malade, de l’un des films-événements de l’année : "Monsieur Aznavour", un biopic sur les débuts de l’artiste qui a illuminé la chanson française dans les années 60. Fils d'exilés arméniens, petit, pauvre, à la voix voilée, dont on disait qu’il n’avait rien pour réussir, Charles Aznavour est pourtant devenu l'un des plus grands artistes du 20e siècle. Six ans après sa mort, "Monsieur Aznavour" retrace le destin du grand Charles sous les traits de l’acteur de génie Tahar Rahim. Mehdi Idir, scénariste, réalisateur et metteur en scène nous raconte les coulisses d’un film qui a offert à Tahar Rahim "le tournage de sa vie".