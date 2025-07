information fournie par France 24 • 03/07/2025 à 17:06

Dans un entretien accordé à France 24, Massad Boulos, conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, qualifie l'accord de paix conclu le 27 juin entre le Rwanda et la RD Congo d'"historique", soulignant qu'"il n'y a jamais eu d'accord global comme celui-ci". Cet accord, précise-t-il, vise à mettre un terme à un conflit qui dure depuis "plus de trois décennies", et qui a fait plus de 6 millions de morts et 8 millions de déplacés.