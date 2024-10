Martinique : un accord sur les prix signé, mais qui ne fait pas l'unanimité

information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 16:21

Un accord a été signé cette semaine en Martinique pour tenter de baisser les prix de certains produits alimentaires dans l'île, en proie depuis plus d'un mois à une mobilisation contre la vie chère. Stipulant une baisse de 20 % des prix pour 6 000 produits, cet accord a cependant été signé sans le collectif Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC), à l'origine de la mobilisation depuis le 1er septembre, qui a quitté la table des négociations et appelé à la poursuite de la mobilisation contre la vie chère. Il réclame une baisse des prix de 40 000 produits.