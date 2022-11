Marine Tondelier : "Il faut qu'EELV renoue avec l'écologie populaire"

information fournie par France 24 • 23/11/2022 à 09:54

Marine Tondelier, conseillère régionale d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) et candidate à la direction du parti, est l’invitée de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière. Parmi les thèmes de cette émission, la COP27, qui s’est clôturée dimanche avec des déceptions pour certains et des avancées pour d’autres, l’élection au poste de secrétaire national d'EELV pour lequel Marine Tondelier est donnée favorite et le projet de loi d’Aymeric Caron visant à interdire la corrida.