information fournie par France 24 • 02/05/2023 à 19:39

Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts est l’invitée de Mardi politique. Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reviennent sur la mobilisation du 1er mai et son cortège de violence - 540 interpellations et 259 policiers blessés -, sur l’unité du mouvement syndical et sur l’union de la gauche pour les élections à venir.