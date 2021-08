Marien Fauney Ngombé et Ben Moukacha, le "soft power" à la congolaise

information fournie par France 24 • 02/08/2021 à 15:00

Le "Soft Power", ou "puissance d'influence", n'est plus uniquement militaire ou économique. Ce concept de pouvoir non violent et d'attraction a été forgé en 1990 par l'analyste américain des relations internationales Joseph Nye. Marien Fauney NGombé, Président du think tank Ateliers Citoyens du Congo, et Ben Moukacha, figure reconnue de la Sapologie à Paris, nous expliquent comment ils comptent créer un "soft power" au Congo-Brazzaville.