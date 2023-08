Marie-Amélie Le Fur : "Les Jeux paralympiques à Paris, une prise de conscience sur l'accessibilité"

information fournie par France 24 • 28/08/2023 à 09:30

Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français s’exprime au micro de France 24 et RFI à un an de la cérémonie d’ouverture des premiers Jeux paralympiques organisés en France. L’occasion pour cette ancienne para-athlète, 9 fois médaillée aux Jeux, de faire le point sur l’organisation et les défis encore immenses qui restent à relever, notamment l'accessibilité aux transports et hébergements. Sur le plan sportif, si la situation s’améliore, les efforts à fournir restent encore très importants. Par exemple, moins de 2 % des clubs sportifs français accueillent aujourd’hui des para-athlètes.