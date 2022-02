information fournie par France 24 • 08/02/2022 à 12:04

Jeune retraitée des pistes d'athlétisme, la Française Marie-Amélie Le Fur possède l’un des plus beaux palmarès du handisport français, avec notamment trois médailles d'or olympiques sur 100 m, 400 m et en saut en longueur. Elle préside désormais le Comité paralympique tricolore et a les yeux rivés à la fois sur les Jeux paralympiques qui débuteront le 4 mars à Pékin et ceux de 2024 à Paris.