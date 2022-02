Marchés : quelles perspectives pour les mois à venir ?

information fournie par Boursorama • 09/02/2022 à 09:19

L'année 2022 a commencé depuis à peine plus d'un mois et se révèle déjà riches en événements entre une croissance qui reste robuste, des bons résultats d'entreprises mais des marchés perturbés par la vigueur persistante de l'inflation et le reserrement monétaire attendu de la Fed.

Dans ce numéro de l'Actu Bourse, Laurent Denize, directeur des investissements chez ODDO BHF Asset Management, détaille les forces à l'oeuvre et explique quelles conséquences concrètes en découlent en termes de choix d'investissement, que ce soit sur les classes d'actifs ou les secteurs et zones géographiques.