information fournie par Partenaire • 14/02/2022 à 12:34

Sophie Chauvellier, Gérante chez Dorval Asset Management et Nicolas Just Directeur Général Délégué de Seeyond, nous éclairent sur principaux risques identifiés et les approches défensives restant à envisager. Retrouvez toutes les vidéos Outlooks 2022 de Natixis Investment Managers en vidéo et la vision de ses affiliés sur les perspectives macroéconomiques pour 2022 et au-delà.