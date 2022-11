Manifestations historiques en Chine : "C'est un raz-le-bol de la population"

information fournie par France 24 • 29/11/2022 à 11:42

Les autorités chinoises ont tout fait lundi 28 novembre pour endiguer le mouvement de colère d'une ampleur historique contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés. Des manifestations d'ampleur ont lieu depuis plusieurs jours en Chine. Parmi les slogans scandés à l'unisson: "Pas de tests Covid, on a faim!", "Xi Jinping, démissionne! PCC (Parti communiste chinois, ndlr), retire-toi!" ou "Non aux confinements, nous voulons la liberté".