Mali : le syndicat étudiant AEEM accusé de violences

France 24 • 10/02/2021 à 17:55

Suivre des études au Mali peut s'avérer dangereux. Depuis une dizaine d'années, la violence est devenue le mode opératoire de l'Association des élèves et des étudiants du Mali (AEEM). Des affrontements sanglants entre étudiants ont lieu pour le contrôle de milliers de francs CFA tirés de la gestion des parkings et de la location des chambres d'étudiants. Face à l'augmentation de l'insécurité sur l'ensemble des campus à Bamako, le Ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de couper les sources de financement de l'association et a demandé sa dissolution.