Mali : la situation sécuritaire se dégrade depuis le début du retrait des troupes françaises

information fournie par France 24 • 16/08/2022 à 14:45

La France a annoncé avoir achevé lundi 15 août le retrait de ses troupes du Mali avec le départ du pays des derniers soldats français de Barkhane, une opération militaire visant à lutter dans le Sahel contre les mouvements islamistes. La situation sécuritaire au Mali s'est déjà beaucoup dégradée depuis le début du retrait des troupes, et les jihadistes se rapprochent de plus en plus de la capitale Bamako, comme l'explique Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, invité de France 24.