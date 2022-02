Mali : l'échec de Barkhane ? La refonte de la lutte contre le terrorisme au Sahel

information fournie par France 24 • 16/02/2022 à 20:40

Cette fois c'est imminent : la France et ses partenaires sont sur le point de quitter le Mali. Emmanuel Macron doit annoncer ce jeudi un retrait des forces françaises de l'opération Barkhane, en marge du sommet Union européenne - Union africaine à Bruxelles. Le président français réunit ce soir plusieurs dirigeants africains et européens pour discuter de la présence militaire au Sahel et de la lutte contre le terrorisme. Le Mali et le Burkina Faso ne sont pas invités en raison des coups d'État.