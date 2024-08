information fournie par France 24 • 27/08/2024 à 10:55

Au Mali, des questions demeurent au lendemain de la mort d'au moins 20 personnes dans des frappes de drones à Tinzaouatène près de la frontière algérienne. Lundi 26 août, l'armée malienne dit avoir visé des "terroristes" et non des civils comme l'affirme les rebelles du Cadre stratégique et permanent. Les précisions de notre correspondant régional, Serge Daniel.