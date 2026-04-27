Un calme précaire règne lundi à Bamako et Kati, fief de la junte malienne, après deux jours de combats acharnés entre l'armée et des jihadistes alliés à des séparatistes touareg, qui ont plongé le pays dans l'incertitude sur le devenir de la junte.
Mali: calme précaire à Bamako et à Kati, incertitudes sur la situation de la junte
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