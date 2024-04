information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 14:33

Les négociations sur le traité international contre la pollution aux plastiques ont repris à Ottawa ce mardi et atteignent leur phase finale, pour une adoption en 2025. Mais les pays producteurs de pétrole – et donc de plastique – cherchent à bloquer tout objectif de réduction de cette production en mettant l'accent sur le recyclage, dont on sait pourtant qu'il ne permettra pas de lutter contre l'ampleur de cette pollution qui menace la santé humaine, animale et les écosystèmes.