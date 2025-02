information fournie par France 24 • 15/02/2025 à 23:45

On avait annoncé une victoire du Kenyan, Raila Odinga, parti favori, finalement c'est le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, pourquoi ce retournement et quelle signification pour cette élection ? Paul Simon Handy Directeur régional de l'Institut d'études de sécurité (ISS) pour l'Afrique de l'Est et représentant auprès de l’Union Africaine était l'invité du journal de l'Afrique pour décrypter.