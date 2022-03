Maggie Paxson : "Nous avons encore besoin de sociétés qui protègent les personnes vulnérables"

information fournie par France 24 • 17/03/2022 à 11:47

L'invitée du jour, jeudi, est Maggie Paxson. Dans son livre "On ne voit bien qu'avec le cœur", elle interroge sur la capacités des hommes à accueillir, protéger et résister en des temps difficiles. Elle fait le récit du parcours d'un des hommes qui a permis de sauver des milliers d'enfants juifs dans le village français du Chambon-sur-Lignon avec cette interrogation, qui résonne en notre époque troublée : et nous, qu'aurions-nous fait ?