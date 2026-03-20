L'Olympique lyonnais a été éliminé de la Ligue Europa après sa défaite à domicile contre le Celta Vigo (0-2), lors du match retour des huitièmes de finale (1-1 à l'aller). Les Gones ont été plombés par l'expulsion de Moussa Niakhaté dès la 19e minute. Rueda a ouvert le score, avant que Jutgla ne scelle la qualification espagnole dans le temps additionnel. Après sept rencontres consécutives sans victoire, l'OL tourne désormais la page européenne et se concentre sur la Ligue 1.
Lyon chute et quitte la Ligue Europa
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