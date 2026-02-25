Des milliers de personnes se rassemblent à Trafalgar Square, à Londres, pour manifester leur soutien à l'Ukraine à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion russe. Le président Volodymyr Zelensky s'est félicité mardi que Vladimir Poutine "n'a pas atteint ses objectifs" de guerre ni "brisé les Ukrainiens", alors que la Russie, qui occupe environ 20% de l'Ukraine, a menacé de "continuer" les hostilités. IMAGES
Londres: des milliers de personnes rassemblées en soutien à l'Ukraine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro