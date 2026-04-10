Les députés de gauche entonnent la Marseillaise debout dans l'hémicycle pour protester contre la proposition de loi sur l'autorisation pour certains salariés de travailler le 1er mai. Les députés macronistes ont demandé le rejet préalable de leur propre texte pour éviter une "obstruction" de la gauche.
Loi sur le 1er-Mai: les députés de gauche chantent la Marseillaise à l'Assemblée
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