17/11/2020

A la Une de la presse, ce mardi 17 novembre, l'annonce, hier, d'un potentiel nouveau vaccin contre le Covid-19 par le laboratoire Moderna, et l'étonnant parcours de l'entrepreneur français derrière cette société de biotechnologie américaine. Le véto de la Hongrie et de la Pologne contre le futur budget européen. Le débat sur la loi de «sécurité globale» en France. Les Bleues et les chats.