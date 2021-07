Logiciel Pegasus: "La nouvelle arme mondiale pour faire taire les journalistes?"

France 24 • 19/07/2021 à 06:44

A la Une de la presse, ce lundi 19 juillet, les révélations du site d'investigation Forbidden Stories sur les pratiques de la société informatique israélienne NSO Group, accusée d'avoir mis en place un système d'espionnage de centaines d'opposants et de journalistes à travers le monde. Le bilan chaque jour un peu plus lourd des inondations en Allemagne. Et les divisions, en France, autour de la campagne de vaccination et de l'extension du passe sanitaire contre le Covid-19.