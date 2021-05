France 24 • 21/05/2021 à 12:17

Avec la fermeture des restaurants, on a invité le fast-food et la haute cuisine à la maison sous forme de livraison. Pourtant, on croule sous les déchets. Et si on remplaçait le tout jetable par des contenants destinés au réemploi ? Les clients comme les restaurants seront obligés de faire un effort...mais assistons-nous au grand retour de la consigne ?