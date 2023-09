Libye, les autorités du gouvernement de l'est appelle à l'envoie de secouristes

information fournie par France 24 • 13/09/2023 à 23:18

Plus de 5000 personnes ont péri dans les inondations qui ont frappé la Lybie dont 3.800 dans la seule ville de Derna. Un bilan délivré par le gouvernement en place dans l'est du pays. Mais le nombre de victimes est très difficile à établir. La zone reste difficile d'accès dans ce pays ou règne le chaos.

Le ministre Libyen des affaires étrangères du gouvernement de l'est a appelé a l'envoie de secouristes en premier lieu.